Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов. Правительство внесло документ в Госдуму 29 мая.

«Изменения, вносимые законопроектом, обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2019 году. Законопроект не предусматривает внесение изменений в показатели, утвержденные федеральным законом о бюджете на плановый период 2020 и 2021 годов», — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.



Как ожидается, на пленарном заседании законопроект будет рассмотрен 18 июня.



Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что основные прогнозы не меняются, немного уточняется курс рубля, что сказывается на характеристиках бюджета. Так, по его словам, уточняются доходы — они возрастают на 205,6 млрд рублей, или на 1%. Это связано с тем, что растут ненефтегазовые доходы. «Если говорить о поступлениях доходов от экономики, то, в первую очередь, это увеличение, связанное с увеличением [поступлений] налога на прибыль и НДС», — сообщил Силуанов. Увеличение поступлений от налога на прибыль связано с ростом прибыли в основных отраслях экономики. Профицит бюджета остается практически на том же уровне, 50,9 млрд рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов.



Расходы в законопроекте предлагается увеличить на 256 млрд рублей. Это в том числе связано с ростом дохода от ненефтегазового сектора.

Силуанов также рассказал, что, в частности, на обеспечение перехода от долевого строительства к использованию эскроу-счетов предлагается увеличить имущественный взнос в фонд защиты прав граждан на 16 млрд рублей «для того, чтобы достроить дома, которые имеют очень большие риски». «На 20 млрд рублей предлагаем увеличить взнос в Банк ДОМ.РФ, который также возьмет на себя функционал кредитования застройщиков», — рассказал министр. Еще 5 млрд — на поддержку граждан, взявших ипотеку.