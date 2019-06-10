ЦБ рассказал, как будет определять, сколько пенсионные фонды обязаны вернуть клиентам недополученных доходов, сообщает «Коммерсант» . Пока методика разработана в отношении двух финансовых инструментов — простых облигаций и депозитов.

Представитель департамента коллективных инвестиций ЦБ 7 июня провел встречу с частными фондами о применении к ним фидуциарной ответственности, то есть ответственности управляющего средствами перед клиентом, рассказали источники издания в отрасли. В презентации «Фидуциарная ответственность НПФ: мифы и реальность» регулятор разъяснил методики расчета возмещения фондами величины недополученного клиентами дохода по сделкам с депозитами и с облигациями с простой структурой денежных потоков, так называемыми бумагами plain vanilla, в случае установления, что инвестиция или выход из нее произошли не на лучших условиях.

Так, по бондам ЦБ будет анализировать цены конкретных сделок НПФ и выявлять сомнительные на основании сравнения доходности к погашению по этой сделке с доходностью соответствующего индекса Московской биржи. При этом к расчету будут браться рейтинг бумаги и ее дюрация (расчетный срок, за который инвестор возвращает вложения в долговые бумаги). Затем на основании сделок с сопоставимыми инструментами определяется на основании кредитного спреда фундаментальная цена облигации. Исходя из разницы с ней, определяется сумма, которую НПФ должен возместить из собственных средств. На эту сумму также начисляются проценты за время владения инструментом по ставке, равной доходности активов с сопоставимым уровнем риска.

При этом анализ вложений НПФ в банковские депозиты будет выполняться на базе статистики по средневзвешенным процентным ставкам по вкладам или, возможно, по кривой бескупонной доходности Московской биржи. Исходя из этих данных, будет рассчитываться справедливая процентная ставка. Так же, как и с бондами, будет определяться разница между справедливой ставкой и фактической сделкой, которую фонд обязан возместить с процентами.

Как сообщил один из участников встречи, представленные условия «очень жесткие»: на основе пяти аналогичных инструментов можно найти отклонение по многим сделкам, что может привести к злоупотреблению мотивированным суждением со стороны ЦБ.



В 2018 году бывший начальник управления департамента коллективных инвестиций ЦБ Илья Смирнов обещал, что мотивированное суждение будет применяться редко. «По итогам встречи создалось впечатление, что регулятор будет действовать только в экстраординарных случаях», — подтвердил другой участник встречи.