Международные инвесторы продолжают выводить деньги с российского фондового рынка, однако наши инвесторы на это пока не реагируют, отмечают аналитики инвестиционной компании «БКС Глобал маркетс».

По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) Global, за последнюю неделю, закончившуюся 5 июня, совокупный чистый отток из фондов акций и облигаций, инвестирующих в Россию, составил 250 млн долларов.

На предыдущей неделе отток был 130 млн долларов. В Sberbank CIB уточняют, что 152 млн долларов было изъято с российского рынка через фонды, ориентированные на Россию. Остальная часть пришлась на фонды с другими географическими мандатами.

«Оттоки из российских акций и облигаций оказались одними из самых больших в этом году, однако рынок этого пока не замечает и обновляет рекордные значения с начала года», — отмечает стратег компании «БКС Глобал маркетс» Вячеслав Смольянинов.

Индекс РТС продолжает расти: с начала июня он прибавил 3,2% и достиг 1 327,88 пункта. Индекс Мосбиржи также торгуется вблизи исторических максимумов: в понедельник, 10 июня, он достигал 2 742,92 пункта, снизившись в середине дня к предыдущему закрытию на 0,1%. Глобальные индексы развивающихся рынков также показывают положительную динамику.

В «БКС» предупреждают, что такое поведение российского рынка, игнорирующего негативные внешние факторы, наблюдалось и ранее, но «дорого обходилось рынку», и рекомендуют инвесторам перекладываться в защитные активы.