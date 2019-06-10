Хоум Кредит Банк опровергает утечку базы данных своих клиентов. По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет проверку, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Ранее в понедельник «Коммерсант» сообщил, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-Банка и Хоум Кредит Банка оказались в открытом доступе. По данным издания, утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян.



«Хоум Кредит Банк не подтверждает утечки данных клиентов. Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам информационной безопасности, и все данные наших клиентов находятся в сохранности. По факту наличия в Сети некорректной информации банк проведет дополнительную проверку и примет все меры, предусмотренные законом», — говорится в комментарии банка.