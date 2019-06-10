Ассоциации российских банков (АРБ) предлагает Центробанку и Минстрою создать институт региональных специализированных уполномоченных банков в связи с переходом на проектное финансирование долевого жилищного строительства с применением эскроу-счетов. Предложение АРБ содержится в письме за подписью главы организации Гарегина Тосуняна и направленном в председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву и заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко.



«В рамках принятых законодательных и иных нормативных актов РФ определены требования и к застройщикам, и к банкам, осуществляющим финансирование и ведение счетов организаций-застройщиков и счетов эскроу граждан. Однако на сегодня практически из всех регионов РФ поступает информация о том, что из утвержденного перечня лишь ограниченное количество крупнейших банков могут осуществлять кредитование местных застройщиков, при этом налицо заинтересованность в реализации только крупномасштабных высокорентабельных жилищных проектов и силами только крупнейших застройщиков, — отмечалось в письме Тосуняна.

Подобная ситуация приведет к тому, считают в АРБ, что при реализации точечных, небольших по масштабу строительных проектов ( от 0,3 до 2 млрд рублей ) в подавляющем большинстве региональных и муниципальных образований РФ мелкие и средние застройщики столкнутся с отсутствием банков, имеющих право кредитовать указанные проекты, в связи с чем жилищное строительство во многих малых и средних городах будет практически остановлено, а граждане лишатся возможности приобретения нового жилья.

АРБ предложила определить следующие возможные критерии для отбора региональных банков в рамках института региональных специализированных уполномоченных банков:

банк получает право открывать специальные счета для расчетов по договорам участия в долевом строительстве конкретным застройщикам, счета эскроу только при условии обязательства банка кредитовать проекты указанных застройщиков;

деятельность банка ограничена несколькими регионами присутствия (двумя-тремя федеральными округами);

объем одного проекта должен составлять не более 2 млрд рублей;

банк должен иметь достаточный опыт (специализацию) в кредитовании строительной отрасли, например, не менее трех-пяти лет и наличие в отраслевой структуре кредитного портфеля не менее 10—20% предприятий строительной отрасли;

банк должен иметь в структуре штатного расписания специализированное подразделение и соответствующих специалистов строительного профиля.

В свою очередь АРБ выразила готовность оказать помощь в разработке необходимых нормативных и регулирующих документов и принять участие в обсуждении проектов.

С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства участников долевого строительства только с использованием счетов эскроу по договорам, представленным на государственную регистрацию после этой даты (за исключением проектов, соответствующих установленным правительством критериям в зависимости от степени готовности и количества заключенных договоров долевого участия).

