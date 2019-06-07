Замедление экономического роста, вызванное проблемами в глобальной торговле, приведет к стагфляции в мире и негативно отразится на экономике России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в Цукубе, где в воскресенье проходит встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

«Проблема в том, что когда замедление экономики вызвано резким снижением глобальной торговли, обычно такая причина приводит к тому, что рост замедляется и инфляция не снижается, поэтому в этом случае замедление экономического роста не может быть компенсировано денежно-кредитной политикой и другими мерами. Проблемы в глобальной торговле, особенно если они будут усугубляться, — это то, что может привести к стагфляционному сценарию — к сценарию с низким ростом и высокой инфляцией», — отметил министр.

По словам министра, во II квартале 2019 года наблюдалось замедление мирового экономического роста и роста мировой торговли.

«Это, конечно, негативная история, она будет в том числе негативно влиять на Россию, будет сдерживающим фактором роста экономики у нас в стране», — добавил Орешкин. Он подчеркнул, что «на уровне «двадцатки» пока нет согласия двигаться вперед, а это значит, что проблемы в мировой экономике будут сохраняться».