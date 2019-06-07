Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», принял решение о финансировании ряда гражданских проектов корпорации. Общий объем финансирования составит 35 млрд рублей. Соответствующие соглашения подписаны в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



В частности, Новикомбанк и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заключили кредитное соглашение, в соответствии с которым банк откроет кредитную линию на 14,4 млрд рублей сроком на три года.

Кроме того, банк подписал крупные кредитные соглашения с рядом компаний, входящих в ОДК. Так, Новикомбанк предоставит кредит АО «ОДК-Климов» в размере 7,5 млрд рублей для финансирования текущих контрактов по производству широко востребованной продукции.

Кроме того, Новикомбанк профинансирует проекты ПАО «ОДК-УМПО» на 5,5 млрд рублей. С ПАО «ОДК-Сатурн» банк подписал кредитное соглашение на сумму 7,4 млрд рублей, также в рамках ПМЭФ-2019.