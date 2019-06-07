Россия не забывает о своих интересах при сотрудничестве с Китаем, сказал глава ВТБ Андрей Костин в программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

В программе шла речь о том, что двум странам необходимо развивать взаимовыгодные проекты, чтобы Россия «не стала источником сырья для Китая».

«Китай сегодня находит общий язык относительно того, какими их новые правила должны быть. Мы тоже не в детсад ходим. Я думаю, мы свои интересы тоже отстаиваем, Россия мощная держава», — сказал Костин.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5—7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместное заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности.

