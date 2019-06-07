Цены на бензин на фоне «нефтяных» санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы будут стабильными, сказал президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.



«Я думаю, что цены будут стабильные, если будет какое-то повышение, то только на долларовую составляющую», — указал Алекперов.

Министерство финансов США в пятницу ужесточило санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, введенные в конце января 2019 года, новый запрет касается экспорта и реэкспорта в Венесуэлу разбавителей нефти. Растворители, по мнению ведомства, играют ключевую роль в транспортировке и экспорте венесуэльской нефти, которые США стремятся ограничить.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда тогдашний президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись.

Министерство финансов США также ввело санкции против 39 иранских компаний нефтехимического сектора Ирана, в том числе против Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC). По данным американских властей, на всю сеть «дочек» PGPIC приходится около 40% от общего объема нефтехимического производства страны, а также 50% от общего объема экспорта нефтехимии.