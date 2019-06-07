Сколько средств будет потрачено на инфраструктуру для обеспечения закона о надежном Рунете, станет известно этой осенью. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон о надежном Рунете. Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования.

«Мы не создаем в России «Золотой щит». Китайская система работает по принципу «белых списков» — что не разрешено, запрещено, у нас принцип «черного списка» — блокируется только то, что запрещено, или создаются ограничения той информации, которая запрещена. Поэтому принципиально системы абсолютно разные и требуют различного уровня контроля за трафиком. Сколько это будет стоить, осенью сообщу», — сказал Жаров, комментируя ориентировочные затраты Китая на строительство своей системы, которое, по данным СМИ, потребовало порядка 1 млрд долларов.

Жаров отметил, что оборудование будет российским. «Да, это российское оборудование, достаточно сложное. К нему выдвигаются высокие требования. Оно не должно создавать помех услугам, которые оказываются гражданам, и помех работе оборудования операторов связи. Кроме того, это оборудование должно быть эффективным для решения основных задач», — уточнил он.

Актуальность закона, считает Жаров, доказана недавним конфликтом между компаниями Google и Huawei. «Сотни миллионов пользователей смартфонов Huawei с ужасом ждут, когда у них отключится операционная система Android», — пояснил он.

