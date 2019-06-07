Банк ВТБ приобрел крупного зернового трейдера «Мирогрупп ресурсы», говорится в сообщении специализирующегося на анализе аграрных рынков издания «Совэкон» (есть у РБК ). Об этом же сообщает профильное издание Agricensus со ссылкой на свои источники. «Совэкон» называет «Мирогруп» одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн тонн в прошлом сезоне.

ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды. Ему принадлежит 100% компании, единоличным владельцем Долуда-младший стал в январе этого года, уточняет РБК-Краснодар.

В апреле РБК сообщал о том, что ВТБ активизировался на зерновом рынке и ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга Kernel. Речь шла о терминале Тамань мощностью перевалки до 3,5 млн тонн зерна.

В апреле ВТБ также закрыл сделку по покупке Новороссийского зернового терминала у ПАО «НМТП». Сумма сделки составила 35,5 млрд рублей. «Группа ВТБ видит большой потенциал развития экспорта зерновых культур из России, и, в частности, высоко оценивает возможности дальнейшего наращивания мощностей перевалки зерна на глубоководных морских терминалах», — сообщала пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

По данным «Совэкона», ВТБ также приобрел 50% плюс одну акцию крупнейшего железнодорожного перевозчика зерна — «Рустранскома» (РТК). Таким образом, банк становится крупнейшим владельцем зерновой инфраструктуры в России, отмечает издание. По его оценкам, в новом сезоне группа ВТБ планирует осуществить экспортную программу в зерновой отрасли в объеме около 6 млн тонн.