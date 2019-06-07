Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90% выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Россия остается донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90% российских граждан, выезжающих на постоянное место жительства в другие страны, имеют высшее или среднее профессиональное образование», — сказал он в ходе Петербургского международного экономического форума.