Международные инвесторы за пять месяцев 2019 года вывели с российского рынка акций свыше 1 млрд долларов. «Медвежьи» настроения связаны с сохраняющимися рисками расширения санкций против России, арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также внешнеторговой политикой США, пишет «Коммерсант» . Тем не менее российские фондовые индексы остаются лидерами роста среди индексов развивающихся стран. Поддержку им оказывают внутренние инвесторы, которые абсорбируют оттоки со стороны нерезидентов.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют об усилении выхода международных инвесторов с российского фондового рынка. По оценке «Коммерсанта», основанной на отчете BofA Merrill Lynch (учитывающего данные EPFR), объем средств, выведенный из российских фондов за неделю, которая закончилась 5 июня, составил 153 млн долларов. Этот результат почти вдвое выше оттока, зафиксированного неделей ранее (86 млн долларов), к тому же это худший результат года.

Настороженный настрой в отношении российских фондов сохраняется у международных инвесторов с начала года, наиболее активные выходы из фондов наблюдались в начале марта и в начале июня. Суммарно с начала года российские фонды лишились более 1 млрд долларов. Сопоставимого объема средств фонды лишились в апреле — октябре 2018 года. Тогда на фоне опасений расширения секторальных санкций против России, а также начала торговой войны США с Китаем инвесторы забрали с российского рынка акций на 1,1 млрд долларов.

Жесткость, с которой американские политики строили свои отношения с Россией, оказывала давление на иностранных инвесторов и в этом году. Тем более что в феврале сенаторы внесли в конгресс законопроект, предполагающий введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов, а также против российского госдолга.

К концу весны тема санкций отошла на второй план — конгресс США так и не принял ни один из своих законопроектов, была снята часть ограничительных мер с компаний Олега Дерипаски, а расследование прокурора Роберта Мюллера оказалось нейтральным. Но теперь на первое место вышли резкие внешнеэкономические шаги США, прежде всего в отношении Китая, которые усилили риски замедления темпов роста мировой экономики и привели к обвалу на фондовых и сырьевых рынках.