Минкомсвязь РФ уже в июне представит первые целевые модели суперсервисов — комплексных автоматических госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям; граждане смогут увидеть, как они будут выглядеть, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минкомсвязи Максим Паршин в кулуарах ПМЭФ-2019.

Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию. Они будут покрывать около 95% всех взаимодействий граждан с государством.

Так, например, в рамках суперсервиса «Рождение ребенка» по одному только электронному заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства родителей и т. д. Для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы или иные организации. Ведомства, ответственные за эти услуги, до конца мая должны были разработать целевые модели суперсервисов и «дорожные карты».

«Работа по 25 суперсервисам ведется. Уже в июне мы не по всем, но по большинству суперсервисов представим широкой общественности их целевое состояние. Это будет выглядеть не как какой-то документ или презентация с картинками, — это будет выглядеть как макет, то есть что пользователь будет видеть на экране своего смартфона», — сказал Паршин. По его словам, целевые модели будут представлены примерно по 15 из 25 суперсервисов.

«Получим обратную связь от будущих пользователей этих суперсервисов — граждан, предпринимателей», — добавил замминистра.