Минкомсвязь планирует проанализировать информационную безопасность Интернета вещей и других «умных» технологий. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил замглавы министерства Алексей Соколов.

«В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика» мы проводим большое исследование, связанное с анализом и оценкой адекватности возникающим рискам всех стандартов киберфизических систем, включая Интернет вещей, и по итогам выработаем требования и методики проверки соответствия, в том числе с учетом требований законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры», — сказал он.

Говоря о преимуществах цифровой трансформации всех сфер экономики, в частности энергетики, включая создание «умных» сетей, внедрение Интернета вещей и анализа больших данных, Соколов упомянул и о рисках, например, о том, что эти процессы ведут к большей уязвимости инфраструктуры. Кроме того, среди угроз информационной безопасности замминистра отметил отсутствие в российской практике просчитанных решений успешности внедрения Интернета вещей в масштабе страны.

Таким образом, уверен Соколов, поскольку Интернет вещей предусматривает возможность дистанционного ограничения подачи или возобновления ресурсов, с помощью кибератаки можно обесточить социально значимый объект или целый город.

«Мы планируем решать эту задачу совместно с Министерством энергетики. Будем делать акцент на использовании преимущественно отечественного телекоммуникационного оборудования и интеллектуальных систем учета, обращая особое внимание на применение российской компонентной базы. Мы рассчитываем на выделение полос частот для беспроводного Интернета вещей и использования отечественных защищенных протоколов, чтобы гарантировать устойчивость функционирования самой инфраструктуры», — заключил Соколов.

