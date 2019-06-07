Минфин России считает маловероятным введение санкций против госдолга страны исходя из нынешних объективных фактов, заинтересованность зарубежных инвесторов в работе на этом рынке является якорем, который сдерживает «поползновения» в сторону ввода таких ограничений, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Финансовый рынок стал глобальным, и это серьезный сдерживающий фактор для введения таких санкций», — сказал Сторчак в беседе с российскими журналистами на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки».

«Больше 10 триллионов облигационных займов продаются и покупаются на рынке с доходностью меньше нуля и не приносят прибыли. Это серьезная проблема для инвестиционных фондов, прежде всего для пенсионных фондов, которые должны решать задачу, каким образом выполнять пенсионные обязательства при отсутствии прибылей. В этом смысле российский рынок является привлекательным», — продолжил замминистра.

Он отметил, что волатильность рубля значительно снизилась, при этом доходности положительные даже в условиях рублевой инфляции. «Российский долговой рынок в разных аспектах является привлекательным для зарубежных инвесторов. Их заинтересованность в присутствии на рынке является якорем, который сдерживает поползновения в сторону введения ограничений на участие зарубежных инвесторов в российском рынке. Это объективная реальность», — подчеркнул Сторчак.

Вместе с тем существует и точка зрения, что ограничения против госдолга РФ возможны, отметил он. «С точностью до 100% предсказать невозможно. Пока мы исходим из объективных фактов: иностранцы на рынке присутствуют, их доля в российских ОФЗ начинает подрастать, никаких ограничений на перетоки капитала внутри страны и из страны в связи с операциями на рынке ОФЗ мы не вводим и не планируем», — указал замминистра.

В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо прочего, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.