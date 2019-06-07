Вместе с тем существует и точка зрения, что ограничения против госдолга РФ возможны, отметил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Минфин России считает маловероятным введение санкций против госдолга страны исходя из нынешних объективных фактов, заинтересованность зарубежных инвесторов в работе на этом рынке является якорем, который сдерживает «поползновения» в сторону ввода таких ограничений, заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
«Финансовый рынок стал глобальным, и это серьезный сдерживающий фактор для введения таких санкций», — сказал Сторчак в беседе с российскими журналистами на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки».
«Больше 10 триллионов облигационных займов продаются и покупаются на рынке с доходностью меньше нуля и не приносят прибыли. Это серьезная проблема для инвестиционных фондов, прежде всего для пенсионных фондов, которые должны решать задачу, каким образом выполнять пенсионные обязательства при отсутствии прибылей. В этом смысле российский рынок является привлекательным», — продолжил замминистра.
Он отметил, что волатильность рубля значительно снизилась, при этом доходности положительные даже в условиях рублевой инфляции. «Российский долговой рынок в разных аспектах является привлекательным для зарубежных инвесторов. Их заинтересованность в присутствии на рынке является якорем, который сдерживает поползновения в сторону введения ограничений на участие зарубежных инвесторов в российском рынке. Это объективная реальность», — подчеркнул Сторчак.
Вместе с тем существует и точка зрения, что ограничения против госдолга РФ возможны, отметил он. «С точностью до 100% предсказать невозможно. Пока мы исходим из объективных фактов: иностранцы на рынке присутствуют, их доля в российских ОФЗ начинает подрастать, никаких ограничений на перетоки капитала внутри страны и из страны в связи с операциями на рынке ОФЗ мы не вводим и не планируем», — указал замминистра.
В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо прочего, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.
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