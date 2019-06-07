Минфин РФ не спешит определяться с планами по заимствованиям на 2020 год — ситуация в глобальной экономике изменчива, и пока непонятно, как она сложится в следующем году, сказал в беседе с российскими журналистами заместитель министра финансов России Сергей Сторчак на полях встречи министров финансов и глав центробанков стран «двадцатки».

«О том, как будет в следующем году, рано говорить — мы только в середине года находимся. Сейчас тенденции в глобальной экономике и международных отношениях сложные, они меняются на ходу. Поэтому возможно, что заемная политика, кредитная политика и денежно-кредитная политика будет подстраиваться под изменяющуюся конъюнктуру», — заявил замминистра.

При этом он подчеркнул, что Минфин не планирует корректировать планы на текущий год, несмотря на то, что квартальные заимствования с начала года идут с опережением графика.

«У нас есть годовой план, годовое задание по эмиссии или продаже ОФЗ. Квартальные цифры — это даже не ориентиры, а подстраивание под складывающуюся конъюнктуру», — указал он.

По словам замминистра, ситуация на рынке может поменяться в любой момент. «Мы можем выполнить, а можем недовыполнить план второго квартала», — отметил Сторчак.

«План на этот год точно скорректирован не будет», — подчеркнул он.