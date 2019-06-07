Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов допускает, что часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% можно было бы инвестировать в более рисковые активы по сравнению с теми, в которые вкладываются резервные средства фонда — так называемая «подушка безопасности».

По действующему в России бюджетному правилу нефтегазовые доходы казны при высоких мировых ценах на нефть не идут на расходы, а направляются в ФНБ. Средства фонда могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. При этом после достижения фондом объема в 7% ВВП власти вправе направить их на финансирование инфраструктурных проектов.

«Семипроцентный уровень фонда вкладываем в первоклассные активы, из которых можно быстро выйти и профинасировать наши расходы. А для инвестирования, для получения доходности можно какую-то долю по аналогии не только с норвежским фондом, но и с другими институциональными инвесторами, в акции и другие корпоративные инструменты. Но это надо делать очень аккуратно», — сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019.

При этом он уточнил, что власти РФ еще глубоко не прорабатывали предложения по инвестированию средств ФНБ сверх 7% ВВП. Но в этом году нужно будет подготовить инструментарий, поскольку по итогам 2019 года объем фонда, как ожидается, превысит этот уровень.