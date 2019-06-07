Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не сможет войти в общественный совет при Росстате из-за конфликта интересов. Об этом он сказал в ходе дискуссии на ПМЭФ.



«Я руководитель ведомства, которое проводит аудит Росстата, так что у меня конфликт интересов. Я не смогу войти в общественную группу», — отметил Кудрин.

Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Росстат нуждается в преобразованиях для того, чтобы стать эффективным и высокотехнологичным ведомством.