Росстат готовит проекты по использованию больших данных, заявил глава Росстата Павел Малков в ходе выступления на ПМЭФ.



«Мир стремительно меняется, и невозможна ситуация, когда мы живем в новых экономических и социальных реалиях, а статистика осталась прежней, нам предстоит серьезно меняться. Мы готовим ряд проектов по большим данным. Это и статистика цен, и туризм, и миграция, и перепись населения, и многое другое», — сказал он.

«Но надо оговориться, что сегодня успешных примеров применения больших данных в статистике практически нет. Но это говорит о том, что у нас есть все шансы быть в первых рядах», — добавил Малков.

Он объяснил, что ведомство не может отказаться от традиционных методик расчетов.

«Статистика — это очень традиционная отрасль, не потому что мы такие косные, а потому что у нас есть многочисленные внешние ограничения и обязательства. Мы должны обеспечивать сопоставимость данных и временные ряды. Мы не можем сегодня считать по старой методике, а завтра перейти на большие данные. Как сопоставить это с тем, что у нас было раньше? Мы пишем историю в цифрах, нельзя взять и изменить подходы», — подчеркнул Малков.

«Мы не имеем право ошибаться и произвольно менять подходы каждый день. Но при этом наш консерватизм разумен. Мы готовы меняться, но эволюционным методом», — указал он.