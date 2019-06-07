До того, как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, ведомство не развивало технологии сбора и обработки данных, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.
До того, как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, ведомство не развивало технологии сбора и обработки данных, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.
«Я пользовался материалами Росстата будучи банковским аналитиком, и те проблемы, которые были тогда, остались и сейчас. Когда Росстат находился в ведении правительства, был период застоя, отсутствия прогресса и развития технологий. Вроде бы он находился внутри правительства, формально был независимым, но был никому не нужен», — сказал Орешкин.
По его словам, то, что «Росстат был бесхозным», привело к тому, что расходы на IT и зарплаты в ведомстве отличались на порядок от тех же затрат в федеральном казначействе.
«Наша задача сделать так, чтобы Росстат стал высокопрофессиональной, высокотехнологичной организацией, а его данные были прозрачны и к ним было доверие граждан», — сказал министр.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.
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