Потенциал роста ипотеки в России есть, но ЦБ прав, отсекая наиболее «опасные» кредиты, например, с маленьким собственным взносом заемщика, заявил РИА Новости помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Что касается ипотечных кредитов, здесь есть еще потенциал роста, хотя я полностью согласен с ЦБ, с их логикой действия, что все-таки наиболее опасные кредиты отсекать — с маленьким своим собственным взносом и так далее. Но тем не менее потенциал роста есть, и я знаю, что в плане «ДОМ.РФ» — развивать ценные бумаги, вторичные ценные бумаги, я здесь полностью поддерживаю», — сказал Белоусов.