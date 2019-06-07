Проблемы с продажами «Яндекс.Телефона» связаны с его неправильным позиционированием, сказал генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож.

«Телефон был потрясающей вещью, мы создали оболочку, которая работает на очень простых аппаратах. Но в презентации его показали как iPhone. Это была ошибка, мне кажется», — сказал Волож.

«Аркадий, тут нечем гордиться», — прокомментировал слова про «Яндекс.Телефон» основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков.

«Яндекс.Телефон» официально был представлен в декабре 2018 года. Этот проект стал для компании убыточным. За I квартал 2019 года на гаджетах «Яндекс» заработал 222 млн рублей, но в этот показатель входят не только мобильные телефоны, но и еще ряд гаджетов с предустановленным голосовым помощником «Алиса».