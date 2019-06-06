Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий, сообщает «Российская газета» .

Для расчета пенсии потребуется трудовая книжка и справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. Ее можно получить в тех местах, где люди работали.

Если же человек какое-то время работал в советское время, то сведений о страховых взносах и трудовом стаже в Пенсионном фонде России (ПФР) о нем может и не быть.

В законопроекте депутаты предлагают при утрате необходимых документов не по вине работника для расчетов пенсии применять показатели средней зарплаты по соответствующим должностям, единые тарифные сетки, отраслевые приказы по заработной плате.

Как поясняет один из авторов законопроекта руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, при отсутствии первичных либо косвенных документов, подтверждающих размер заработка, людям обычно назначают минимальную зарплату за этот период, что влияет и на размер пенсий. По его мнению, такая практика ущемляет пенсионные права людей, которые честно трудились и получали хорошие для своего времени зарплаты, но не могут это подтвердить по не зависящим от них обстоятельствам.

В то же время, как напоминает автор проекта, в советские годы действовали единые исходные нормативы, определяющие размер оплаты труда. В том числе тарифные ставки, должностные оклады, районные коэффициенты к зарплате. Эти нормативы утверждались централизованно, и их сейчас можно использовать для расчета советских зарплат и нынешних пенсий.