Бизнес в России очень прибылен, считает глава Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом он рассказал в ходе выступления на ПМЭФ.

«Вообще-то, российский бизнес очень прибыльный, банковский — в том числе, я не понимаю, откуда этот пессимизм. Если бы было больше частного бизнеса, поменьше госкомпаний — было бы все хорошо», —сказал он.

«Россия — очень прибыльное место для ведения бизнеса, нет другой такой страны, где такая низкая конкуренция», — подчеркнул он.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов высказывался о нигилизме представителей бизнеса. «Постоянно какой-то нигилизм в умах, у нас постоянно все плохо. У бизнеса прибыль растет, прет на глазах, — но все плохо», — говорил он.