На рынке труда будет дефицит людей с креативным складом мышления, заявил основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков на ПМЭФ-2019.

«Будет дефицит кадров, связанных с креативным мышлением, например, инженеров, это ведь креативная профессия. Кроме того, очень мало лидеров. Мы сталкиваемся с проблемой поиска людей. У нас нет проблем с разработчиками и аналитиками. Но эти ребята все скучные, все нерды. Там, где надо добавить креатива, маркетинга, лидерства, харизмы, начинается провал. Дефицит будет именно среди таких людей. Креатив — это что дает добавленную стоимость», — сказал Тиньков.

«Почему США доминируют? Весь креатив сосредоточен там. Китай при всей его мощи второстепенен, нет в Китае такого креатива, свободы мысли, амбиций», — добавил он.