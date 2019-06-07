Тинькофф Банк мог бы объединиться с компанией «Яндекс», заявил в ходе ПМЭФ-2019 основатель банка Олег Тиньков.

«Если бы были деньги на покупку — я бы ни минуты не думал. Хотя наша капитализация растет, через три года можно будет думать про покупку. Сейчас мы можем говорить про объединение. Идея объединения очень интересная , это было бы хорошо для нашей страны и компаний», — сказал Тиньков.

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