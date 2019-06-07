Общая сумма составила 1 167 484 163 руб., тогда как в прошлом году - 1 015 203 620 руб. За последние несколько лет российский разработчик и системный интегратор программных решений для финансового сектора и других отраслей демонстрирует стабильный рост.

Прошедший год в компании отмечен появлением нового функционального подразделения: «Синимекс Дата Лаб», основные задачи которого – применение технологий машинного обучения на проектах Заказчиков, в том числе зарубежных.

Компания продолжила активное сотрудничество со своими постоянными клиентами и партнерами, в числе которых крупнейшие игроки рынка: Банки ВТБ, Газпромбанк, «Альфа-Банк», Россельхозбанк, Райффайзенбанк, «Почта Банк», Росбанк, Ренессанс Кредит, X5 Retail Group и др. Кроме того, дан старт масштабным проектам для новых заказчиков.

Успешность совместных проектов с Альфа-Банком подтверждена результатами премии IT Prize, присуждаемой порталом TAdviser. В декабре компания получила признание в номинации «Новые технологии в банках: ИТ-проект года» за создание ресурса для партнеров программы лояльности банка Alfa Travel, позволяющего им использовать открытые API. Специалисты компании «Синимекс» обеспечили доступность Open API: реализовали интерфейсы на Open API, а также компоненты, связывающие Open API с системами процессинга банка. Задача заключалась в том, чтобы предоставить клиентам сервис по бронированию туристических услуг с возможностью оплаты баллами лояльности с карты Alfa Travel. Решение реализовано на платформе IBM API Connect.

Наряду с этим Альфа-Банк и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт. Технология позволяет клиентам банка заказать кредитную или дебетовую карту в несколько кликов и начать ей пользоваться. Альфа-Банк первым на российском рынке предложил клиентам такую возможность выпуска карты. В рамках проекта компания «Синимекс» выполнила доработку интеграционной шины, благодаря чему удалось объединить все модернизированные системы и модули, задействованные в реализации сервиса. Программное обеспечение IBM Integration Bus, которое служит платформой сервисной интеграционной шины, соответствует всем требованиям к масштабируемости и бесперебойному функционированию ПО в ИТ-ландшафте банка. Более 20% от всех заказанных карт Альфа-Банка сейчас выпускаются всего за несколько секунд.

В 2018 году проектная команда «Синимекс» продолжила в Альфа-Банке доработку программного комплекса для автоматизации оценки кредитных заявок: WSRM (Web-service Risk Management). Доработки включили возможность обрабатывать заявки по ипотечному кредитованию.

В Газпромбанке специалисты компании «Синимекс» участвовали в сопровождении и развитии основной интеграционной платформы – Системы Управления Взаимодействием (СУВ), Системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности (АХД 1С), Системы по учету счетов-фактур на базе программного обеспечения 1С (АС СФ). В рамках развития АХД 1С и АС СФ реализован электронный документооборот с оператором ЭДО в части обмена счетами-фактурами и первичными учетными документами с контрагентами Банка.

В 2018 году компания «Синимекс» реализовала несколько крупных проектов в Россельхозбанке: обеспечила «бесшовный переход» на новую АБС без существенной доработки смежных систем при параллельном внедрении новой модернизированной интеграционной платформы (МИП) Банка.

Ранее ИТ-системы банка взаимодействовали через платформу на базе IBM WebSphere ESB. На сегодняшний день инфраструктура в процессе перевода на новое современное ПО: IBM Integration Bus.

Что же касается МИП, то объектами работ проектной команды «Синимекс» стали: Система маршрутизации сообщений (в том числе Новая Интеграционная Шина (НИШ) на IIB (о которой шла речь ранее) и формирование центра межшинной маршрутизации на базе DataPower Gateway); автоматизированное рабочее место с централизованной системой управления конфигурациями; локальный маршрутизатор НИШ; Технологические Универсальные Адаптеры; Системы расширенного логирования (ЕСЖ) и оповещения (СУС). Решения реализованы на базе продуктов IBM IIB, MQ, WAS, DataPower Gateway

Масштабными проектами в 2018 году отметилась компания «Синимекс» и в банке ВТБ, например, участием в разработке новой системы дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ВТБ – ДБО2.1, а также системы P.R.I.S.M. для осуществления информационного обмена с Банком России.

В связи с нововведениями со стороны Регулятора был выполнен крупный проект и в Райффайзенбанке.

Еще 2 года назад банки известили о необходимости перехода на новую версию автоматизированной системы обмена электронными документами. Согласно письму Межрегионального центра обработки информации Банка России, система должна обеспечивать подпись сообщений посредством шифрования и аутентификации в формате и по протоколам, соответствующим требованиями Центробанка.

Райффайзенбанк приступил к переносу подписания электронных сообщений (ЭС) из Автоматизированного рабочего места клиента Банка России (АРМ КБР) в АСК Клиентов еще в ноябре 2017. В это же время команда компании «Синимекс» запустила работы по проекту.

Решение включает две основные части: модуль валидации/подписания сообщений по трем возможным вариантам защиты УФЭБС и АРМ управления и контроля над работой этого модуля. Решение реализовано на платформе .Net с достаточной производительностью для подписания как отдельных сообщений, так и пакетов из них. АРМ выполнен на Angular 5 + Spring в виде брендированного web-приложения. С учетом встроенной ролевой модели оно может управлять конфигурацией рабочих модулей, контролировать состояние входных и выходных потоков, фиксировать факты ошибок и отображать соответствующую информацию администратору в режиме real time.

Уже в текущем, 2019 году, 28 февраля, в 12 финансовых организациях, включая Райффайзенбанк, в полноценном режиме заработала Система быстрых платежей (СБП). СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя. Компания «Синимекс» в рекордно короткие сроки (за 1 месяц) разработала REST-интерфейс – для обеспечения удобного доступа к функциональности узкоспециализированного ПО: Средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Янтарь 5».

Согласно Положениям Банка России «О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России», для обеспечения безопасности в рамках информационного обмена в Системе быстрых платежей в Райффайзенбанке теперь обеспечивается шифрование всех сообщений между Операционным и платежным клиринговым центром (ОПКЦ) и участниками СБП, а также осуществляется проверка электронных подписей (ЭП) всех входящих платежных сообщений и обеспечивается ЭП для исходящих сообщений.

Разработка компании «Синимекс» обеспечила удобный интерфейс для шифрования сообщений и проверки цифровой подписи внутри банковского контура в Райффайзенбанке.

В прошлом году компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с одним из своих постоянных клиентов – Почта Банком. Интеграционная платформа Заказчика регулярно испытывает едва ли не самую большую в российском банковском секторе нагрузку – порядка 7-8 млн транзакций в час. Кроме того, постоянно растут масштабы бизнеса Заказчика. В 2018 году компания «Синимекс» продолжила работу с Банком в направлении развития и улучшения инфраструктуры благодаря продуктам IBM. Стоит отметить, что сотрудничество позволило впервые в России построить действительно сильную инфраструктуру на базе продуктов IBM Integration Bus и Data Power, об этом свидетельствует стабильная работа и отсутствие серьезных инцидентов. За счет непрерывной интеграции Банку удается поддерживать на высоком уровне показатели time-to-market.

На этапе приемо-сдаточных испытаний находится проект по разработке системы хранения сведений о постановке субъектов на мониторинг (SENQL) в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

Система предназначена для автоматизации загрузки, хранения и обработки данных от Источников в Бюро, а также для организации обмена данными с основной базой данных (БД) Бюро и системами мониторинга. Разработки проводились в соответствии с требованиями последней редакции Федерального Закона «О кредитных историях». Кроме того, команде удалось ускорить обновление данных в основной БД Бюро.

В минувшем году компания «Синимекс» завершила еще один проект в ОКБ. В 2017 году была разработана, а в 2018-м запущена в эксплуатацию аналитическая платформа, предоставляющая кредитный скоринг физических лиц на основе данных из кредитных историй и альтернативных источников данных.

Сервис позволяет клиентам ОКБ (банкам) оценивать кредитоспособность физических лиц по баллам, получая данные из единого источника без необходимости покупать и интегрировать различные БД.

Прошлый год для компании «Синимекс» был ознаменован и пополнением портфеля клиентов. Так, в российском представительстве одного из ведущих мировых автоконцернов ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус специалисты работали над двумя проектами: созданием модуля аутентификации на базе продукта с открытым исходным кодом KeyCloak от Red Hat и корпоративной шиной данных на Apache Kafka.

В отличие от множества крупных заказчиков ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус не боится экспериментировать с OpenSource технологиями и занимается активным их внедрением.

В 2018 году специалисты компании «Синимекс» автоматизировали процесс открытия счетов юридическим лицам в Росбанке. До июня 2017 года процесс открытия счетов юридическим лицам Росбанка был реализован в трех различных системах, что затрудняло процесс контроля, не давало возможности сокращать временные затраты и часто приводило к ошибкам при обработке заявок. Пользователи переведены от работы в нескольких системах к работе в «одном окне», стала доступна прозрачная статистика по прохождению заявок и работе подразделений в онлайн-режиме в головном офисе банка и заложен фундамент для дальнейшей оптимизации процесса. Разработка новой функциональности велась на IBM Digital Business Automation. Фронтальная часть написана на Angular 5+. Кроме того, в рамках проекта реализован большой Java-фреймворк, предоставляющий RestAPI как для самого BPM, так и для сторонних систем.

В Российском подразделении международной компании Bang&Bonsomer внедрено кастомизированное решение на базе 1С:ERP 2. С 1 января 2019 года система находится в опытно-промышленной эксплуатации, а по окончании первого квартала 2019 года (и после его успешного закрытия) планируется перевод в промышленную эксплуатацию. Система обеспечивает комплексный учет деятельности предприятия, охватывает все направления и все участки учета: от планирования продаж и закупок до отчетности по стандартам РСБУ и МСФО. В систему перенесены исторические данные, осуществлена интеграция со многими другими системами холдинга. Планируется тиражирование решения на подразделения компании в некоторых странах СНГ.

Благодаря активной работе нового подразделения «Синимекс Дата Лаб» портфель клиентов компании пополнился двумя зарубежными компаниями. Так в европейской микрофинансовой организации «Beatha Technology» реализован проект по созданию алгоритма кредитного скоринга, который определяет расположенность клиента к дефолту. Около 4 месяцев понадобилось команде для разработки платформы анализа данных на базе OpenSource технологий, в частности: Python, PostgreSQL. В результате работы специалисты реализовали систему скоринга и внедрили ее в существующий процесс выдачи займов.

По заказу компании «Norah Analytics», офисы которой расположены по всему миру: от Великобритании до Сингапура), специалисты «Синимекс Дата Лаб» разработали платформу алгоритмического маркетинга для мобильных игр с функциями динамического ценообразования и удержания пользователей. Система обрабатывает большие данные и имеет возможность быстрого подключения новых клиентов. Благодаря использованию облачных платформ и OpenSource технологий (Google Compute Cloud, Apache Spark, Apache Airflow, Scala, Python) разработчики быстро (за 8 месяцев) реализовали состав библиотек и платформу, позволяющую проводить полный цикл разработки предиктивных моделей.

«Курс на развитие, выбранный в прошлом году, с фокусом на развитии не только количественных, но и качественных показателей, оправдал себя, - комментирует итоги года генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев. Компания сегодня стабильно растет, работает над проектами с применением новых технологий (AI, ML и т.д.), расширяет географию присутствия». Поиск талантов и обучение персонала были обозначены в числе ключевых задач на 2018 год. «Синимекс» плотно сотрудничает с московскими вузами, например, МФТИ, участвует в днях карьеры, ярмарках вакансий; работает над развитием обособленных подразделений в Оренбурге и Воронеже. «Ставка на молодых и амбициозных уже оправдала себя однажды. Мы поддержали сотрудников в создании Центра компетенций инновационных технологий, а сегодня гордимся реализованными «Синимекс Дата Лаб» проектами для зарубежных Заказчиков», - рассказывает Андрей Сыкулев.

Источник: Компания «Синимекс»