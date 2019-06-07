Проведение институциональных реформ, о которой постоянно говорится, может привести к повторению перестройки 80-х гг., сказал глава РСПП Александр Шохин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2019.

«Те, кто постарше помнят, как в начале 80-х годов объявили, что необходимо ускорить тепы экономического роста и научно-технического прогресса. А затем началась перестройка, по сути, программа институциональных реформ. Мне кажется, что мы близки к повторению пройденного», — сказал он.