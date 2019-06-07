Общий потенциальный рынок ипотечных облигаций превысит 1 трлн рублей, сообщает РБК . Этому способствует соглашение между Агентством развития ипотеки «Дом.РФ» и Газпромбанком о выпуске обеспеченных ипотекой облигаций, которое было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Всего в 2020-21 годах cтороны планируют выпустить таких ценных бумаг на 350 млрд рублей.

Аналогичные меморандумы «Дом.РФ» подписал в 2017 году со Сбербанком на сумму до 300 млрд рублей до 2020 года и с ВТБ в 2018 году на 500 млрд рублей на 2019-21 годы. Таким образом, общий объем рынка ипотечных облигаций «Дом.РФ» должен к 2021 году превысить 1 трлн рублей, достигнув уровня в 1,15 трлн рублей.

Развитие рынка ипотечных ценных бумаг, привлечение туда новых инвесторов способно в перспективе обеспечить снижение ставок по ипотеке на 1-1,5 процентного пункта, уверен замгендиректора «Дом.РФ» Артем Федорко.

Риски по ипотечным бумагам ненамного превышают риски ОФЗ, тогда как доходность по ним выше, указывают в «Дом.РФ».