Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов выступил с критикой представителей бизнеса в ходе своего выступления на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Постоянно какой-то нигилизм в умах, у нас постоянно все плохо. У бизнеса прибыль растет, прет на глазах, — но все плохо. Для МСП создаются новые режимы, льготы, но все равно все плохо», — сказал Силуанов.

Он указал, что крупный бизнес выводит прибыль в офшоры и ждет налоговых преференций.

«У нас существует бизнес, который работает по старинке, заработал — за границу, заработал в офшор, как будто там спокойно, но и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который ждет льготы, говорит, что не будем вкладывать, пока не дадите преференции», — указал Силуанов.

«Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо», — подчеркнул министр.