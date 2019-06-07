Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов совместно с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным подготовили предложения по декриминализации экономических статей Уголовного кодекса. Об этом Силуанов заявил в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Соответствующее предложение мы с Алексеем Леонидовичем Кудриным, который сторонник этих предложений, подготовили. Сейчас пока концепт этих предложений. Конечно, они должны обсуждаться более глубоко с нашими коллегами из силовых ведомств, ну и, конечно, должны обсуждаться с руководством страны», — подчеркнул первый вице-премьер.

По его словам, речь идет о снижении ответственности за экономические преступления, «ни в коем случае не касаясь преступлений против личности, собственности».

«Я считаю, что за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные преступления. В этом плане декриминализация экономических статей, на мой взгляд, поможет доверию к власти и тому, чтобы бизнес не боялся развивать свою инвестиционную активность», — отметил Силуанов.