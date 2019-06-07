Государство не выделит регионам больше денег на реализацию целей национальных проектов, заявил первый вице-премьер и министр финансов России Антон, выступая на ПМЭФ-2019.

Глава Рязанской области Николай Любимов обратил внимание на то, что регионы не могут достичь целей, поскольку им не хватает финансирования. «Мы не достигнем этих целей при таком софинансировании»,— отметил губернатор.

«Меня немножко резануло, что тут было сказано: национальные цели — это хорошо, конечно, но не хватает деньжат на них. <…> Денег больше не будет»,— ответил Антон Силуанов.

Министр финансов отметил, что вопрос не только в деньгах, но и в тех решениях, которые должны принимать руководители регионов, в том числе, по работе бизнеса. «На региональном уровне гораздо больше сделано для создания благоприятного инвестиционного климата»,— добавил Силуанов.

«Нам всем нужно руководствоваться теми ресурсами, которые у нас есть. Выше головы не прыгнешь, а задачи у нас стоят»,— заключил глава Минфина.

Стоимость реализации национальных проектов оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. Из них 13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет. За 4,9 трлн рублей, или 19% расходов, будут отвечать региональные власти.