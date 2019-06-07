Президент России Владимир Путин заявил о необходимости оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, а также систем ЖКХ и энергетики, снижающих нагрузку на окружающую среду.

«Мы предлагаем провести демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно — оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые помогают снижать нагрузку на окружающую среду и климат»,— сказал российский президент на Петербургском международном экономическом форуме.

«Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей, для всей планеты»,— добавил Владимир Путин.