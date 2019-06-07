Путин заявил о задаче «закрепиться на среднеевропейском уровне» по показателям качества жизни. Об этом глава государства сказал, выступая на пленарном заседании на ПМЭФ-2019.

«Сегодня у нас объем ВВП на душу населения около 30 тысяч долларов, на этом же уровне находятся показатели стран южной и восточной Европы. Наша задача — войти в пятерку ведущих экономик мира. Но это не самоцель, надо закрепиться по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей, на среднеевропейском уровне», — сказал Путин.

Он указал, что на решение этих задач направлены национальные проекты.