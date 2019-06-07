Компания «Фирма Связь» из Краснодарского края отказалась закупать несертифицированное оборудование, из-за чего ему грозят штрафы за неисполнение «закона Яровой», сообщает «Коммерсант» .

Интернет-провайдер «Фирма Связь» оспаривает в краевом арбитражном суде законность проверки Роскомнадзора по исполнению условий установки средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) для «закона Яровой», рассказал изданию директор компании Сергей Субоч.

По его словам, в январе 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю отказалось утвердить компании план внедрения оборудования из-за того, что предложенный ей срок превышал год. После этого местное управление Роскомнадзора начало проверку, а 27 мая подало четыре иска о привлечении компании к административной ответственности, следует из картотеки суда. В четверг, 6 июня, рассмотрев два протокола, суд поддержал позицию Роскомнадзора.

«Фирма Связь» подала ответный иск 30 мая. Компания готова начать исполнение закона, но нет сертифицированного оборудования, поясняет Субоч. Исполнение «закона Яровой», по его словам, потребует от компании около 14 млн рублей, еще 30% этой суммы потребуется на последующее расширение хранилищ. Годовая выручка компании составляет 20 млн рублей, а абонентская база — 5 тыс. подключений, говорит директор компании.

Минкомсвязи известно о проблеме, сертифицированного оборудования для «закона Яровой» действительно пока нет, сообщил источник «Коммерсанта» в министерстве. «Хотя формально местные управления ФСБ и Роскомнадзора действуют в рамках закона, мы считаем, что неправильно наказывать операторов за законодательные лакуны», — отметил он. Проблему должен решить приказ Минкомсвязи, он уже находится на регистрации в Минюсте и вступит в силу в течение месяца, утверждает собеседник.