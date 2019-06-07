Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что ситуация с инфляцией говорит о временном провале совокупного спроса в России, за который отвечает ЦБ.

Центральный банк влияет на совокупный спрос в экономике, а через него – на саму инфляцию. Это происходит в течение нескольких месяцев через длинную цепочку взаимосвязей, так называемый трансмиссионный механизм. Основным каналом влияния являются процентные ставки.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. При этом она отметила, что ЦБ готов рассмотреть в ближайшее время снижение ключевой ставки, которая пока превышает нейтральный уровень в 6-7%.

«Это вопрос к Центральному банку. Я могу только экономическую динамику анализировать: ситуация с инфляцией явно свидетельствует о том, что у нас есть некий временный провал совокупного спроса. А за совокупный спрос в экономике отвечает ЦБ», — сказал Орешкин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, назрело ли снижение ключевой ставки.