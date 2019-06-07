Вклад национальных проектов в рост экономики с точки зрения бюджетных расходов составит менее 1% ВВП в год, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он, однако, подчеркнул, что вторичный эффект от нацпроектов может быть гораздо больше благодаря бизнесу.

«У нас большая часть ВВП создается частной экономикой, она не создается государством и государственными расходами. Все расходы, дополнительные, относительно базовых бюджетных трендов по национальным проектам — это меньше 1% ВВП в год. С этой точки зрения это не оказывает никакого ключевого влияния, но надо понимать, что реализация важных инфраструктурных проектов запускает целый цикл других проектов, которые становятся возможными в разных секторах экономики. И с этой точки зрения влияние может быть гораздо больше. Как раз эффективность нацпроектов будет зависеть от бизнеса, от проектов, которые будут развиваться на их основе», — отметил Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ 2019.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев называл нацпроекты «чертежом будущей России», а стоимость их общего финансирования — «беспрецедентной». Общий бюджет 13 национальных проектов (включая план развития инфраструктуры) амбициозен, согласны экономисты. Стоимость их реализации оценивается в 25,7 трлн рублей с 2019 до 2024 года. При этом структура нацпроектов предполагает, что основной вклад в динамику роста ВВП придется на первые два года реализации.

В 2019 году экономика дополнительно получит порядка 3,4 трлн рублей, или 3,2% ВВП, в связи с реализацией нацпроектов, оценивали ранее экономисты. В 2020 году ожидаемый прирост расходов по сравнению с 2019 годом будет существенно ниже: сумма расходов возрастет на 0,9 трлн рублей, или на 0,8% ВВП.