Стратегия России предусматривает сохранение в ближайшие 20 лет существующих объемов добычи нефти, доля которых на мировом рынке составляет 11%, несмотря на активизацию американских нефтедобывающих компаний. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак в интервью телеканалу НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.



«Мы не видим особых рисков [в наращивании добычи американскими нефтяными компаниями]. Мы являемся одним из крупнейших производителей нефти в мире, наша доля составляет на рынке порядка 11%. Мы в своей стратегии предусматриваем в ближайшие 20 лет сохранение объемов добычи на достигнутом уровне», — сказал он.

По словам Новака, для этого России необходимо будет «несколько поменять налоговую систему, сделать ее более гибкой». «Поскольку мы обладаем большими запасами и низкой себестоимостью, мы конкурентоспособны и не испытываем проблем при продаже российских энергоресурсов <...> Да, сланец [добыча сланцевой нефти] вырос до 5 млн баррелей в сутки добычи в США. Но это меньше даже, чем 5% мировой добычи, а Америка, насколько мы знаем, потребляет более 20% всей нефти в мире», — добавил министр.

Согласно данным Росстата, доля нефти в общем объеме российского экспорта в январе — марте 2019 года составила 27,9%.