Москва в 2019 году возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, на втором и третьем месте соответственно — Татарстан и Тюменская область. Документ представило Агентство стратегических инициатив (АСИ) в ходе Петербургского международного экономического форума.

В десятку лидеров также вошли Калужская область, Санкт-Петербург, Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области. Наибольший рост индекса состояния инвестклимата показали Якутия, Приморский край, Самарская область, Крым, Нижегородская, Новгородская, Калужская области, Башкортостан, Белгородская область, Пермский край, Ивановская область и Северная Осетия.

Интегральный индекс инвестклимата по России увеличился на 7,3 п. п., в 2018 году рост был в два раза выше — 15,8 п. п. Рост инвестиций в основной капитал в топ-20 регионах оказался существенно выше среднего по стране, отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева. В первых десяти регионах рост инвестиций превысил среднероссийский почти на 20%.

По словам Чупшевой, в регионах улучшилась регуляторная среда. «Особенно заметен рост по удовлетворенности мерами финансовой поддержки МСП», — отметила она. Жалуются предприниматели обычно на ужесточение системы контроля и надзора и проблемы с коммуникацией на разных уровнях власти. Число проверок за год выросло на 10%. В среднем к предпринимателю приходят с проверкой больше двух раз в год.