Российская валюта укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени потерял 2 копейки. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 10 копеек и составил 64,99 рубля, а евро подешевел до 73,22 рубля (минус 12 копеек).

«Рубль уже слишком долго консолидируется чуть выше отметки 65. Пора бы ему пробить этот уровень и отправиться в сторону 64,7. Если и этот рубеж будет пройден, то следующей целью будет очень сильное сопротивление росту российской валюты – отметка 64,1», — комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, в пятницу ориентир по паре доллар/рубль может составить 65,00-66,00.