Глава ВТБ Андрей Костин не видит поводов для новых санкций США против России, включая ситуацию с инвестором Майклом Калви.

«Очень сложно говорить за американцев... Даже каких-то поводов, не говорю уже о причинах, для того чтобы применять новые санкции в отношении России… мне кажется, даже на поверхности каких-то предлогов нет», — сказал Костин в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Слова банковского топ-менеджера приводит РИА Новости.

«Я все-таки надеюсь, что пыл какой-то определенный санкционный — он как-то поубавился. Но мы тоже знаем, что внутри конгресса очень много сил, которые бы хотели новых санкций в отношении России и, конечно, санкции в отношении госдолга — они уже неоднократно упоминались, и если какие-то санкции будут, то вполне вероятно, что госдолг попадет», — отметил глава ВТБ.

В начале апреля был опубликован внесенный в американский конгресс законопроект о новых санкциях США против РФ, предусматривающий возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков. Помимо замораживания активов, находящихся в юрисдикции США, предусмотрена и более мягкая мера — ужесточение или запрет в отношении открытия счетов. Кроме того, авторы законопроекта предлагают запретить в американской юрисдикции новые операции с российским суверенным долгом.

Костин считает, что предлогом для новых санкций не может служить и ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви. Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО самого Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.

«Я не считаю, что даже какие-то действия такого характера в отношении одного инвестора или группы компаний могут служить поводом для каких-то глобальных санкций в отношении целого государства», — заявил Костин.



«Это дело нехорошее… Калви имеет очень хорошую репутацию, это нельзя перечеркнуть каким-то одним событием… Достаточно большой уровень доверия к Калви», — добавил вместе с тем глава ВТБ.