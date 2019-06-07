Для снижения ставок по ипотеке до целевых 8%, обозначенных президентом, нужны не только экономические условия, но и доверие населения. Об этом журналистам на ПМЭФ-2019 заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«У правительства есть главный инструмент — это снижение инфляции, снижение стоимости денег. Повышение НДС в конце прошлого года привело к тому, что инфляция подскочила. <…> Естественно, выросли и ставки. Сейчас ситуация уже стабилизировалась, пик инфляции прошел, и ставки пошли вниз. Вопрос, какими темпами и сколько лет займет переход, скажем, к психологически важной цифре 8%», — сказал Греф, добавив, что для этого процесса нужно не экономическое доверие, а психологическое.

Совершенно реальным считают достижение ипотечных ставок в 8% и в Центробанке.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале озвучил ряд заявлений, связанных с ипотекой. В частности, он поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести «ипотечные каникулы», а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту.