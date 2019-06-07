Цифровизация различных сфер экономики, в том числе нефтегазового сектора, будет главным драйвером российской экономики, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2019.

«Цифровизация всех отраслей, включая нефть и газ, она будет главным драйвером нашей экономики. Опережающие темпы развития глубокой переработки, нанотехнологии, новые материалы, в том числе из газа и нефти, нефтегазохимия, на мой взгляд, — это очень важное конкурентное преимущество нашей страны», — сказал топ-менеджер.