Сбербанк работает над тем, чтобы восстановить работу своего крупного должника — Антипинского НПЗ. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2019.

По его словам, удалось привлечь крупного индустриального партнера. В конце июня завод должен заработать.

В мае Сбербанк сообщал о принятом решении досрочно взыскать задолженность Антипинского НПЗ и обратить взыскание на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. «Группа «Сбербанк», в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay», — говорилось в релизе.