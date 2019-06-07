В Госдуме разрабатывается законопроект, который вводит предшествующие блокировке штрафы, нарастающие в отношении повторных нарушений, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» .

«Я неоднократно говорил о том, что в законодательстве должны появиться штрафы. Для бизнеса это серьезная мотивация к соблюдению требования. Насколько я знаю, сейчас в высокой степени готовности депутатский законопроект, который вводит предшествующие блокировке штрафы, нарастающие в отношении повторных нарушений», — заявил Жаров.

По его словам, это будет эффективной мерой, потому что у крупных компаний акции находятся в различных фондах, информация о штрафах на компании публичная и это сказывается на котировках акций.

Жаров пояснил, что законопроект о штрафах расширит инструментарий ведомства: с одной стороны, защитит пользователей от блокировки социальных сетей, с другой — диалог Роскомнадзора с ними перетечет в другое русло.