Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам держать акции «Роснефти» в портфелях, ожидая роста их котировок на 6,6%.



«Благоприятная рыночная конъюнктура, а также меры, принятые руководством ПАО «НК «Роснефть», привели в прошлом году к росту цены акций на 48,4%», — написал в комментарии аналитик инвесткомпании Алексей Калачев. По его мнению, в этом году поддержку акциям нефтяной компании могут оказать улучшение показателей баланса, а также новая дивидендная политика.

В 2018 году «Роснефть» представила новую стратегию по повышению акционерной стоимости компании. Она предполагает снижение долговой нагрузки и торговых обязательств. Кроме того, была анонсирована программа обратного выкупа акций до конца 2020 года до 340 млн собственных акций и депозитарных расписок, что составляет около 3% акций компании.

К началу 2019 года компания более чем в два раза уменьшила объем краткосрочных займов, величина чистого долга сократилась на 3,6% до 3,5 трлн рублей. Компания намерена выплачивать дивиденды два раза в год не менее 50 от чистой прибыли по МСФО. За 2018 год выплаты составят 25,91 рубля на акцию.