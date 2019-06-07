Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Саратов» на уровне «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемыми показателями рентабельности и ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

«Эксперт РА» напоминает, что «Саратов» — небольшой по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании юридических лиц. Банк представлен головным офисом и операционной кассой вне кассового узла в Саратове.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса. Деятельность банка сосредоточена на территории домашнего региона. При этом значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, поскольку указанное ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Величина активов, приходящихся на связанные с кредитной организацией стороны, по оценке агентства, находится на невысоком уровне.

Банк имеет высокие показатели достаточности собственных средств, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Вместе с тем, агентство отмечает низкий запас по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд рублей для банков с универсальной лицензией в сочетании с преобладанием в структуре капитала субординированных кредитов. Деятельность банка характеризуется приемлемыми показателями рентабельности бизнеса и высоким уровнем операционной эффективности.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкого запаса абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом для кредитных организаций с универсальной лицензией, а также наличия отдельных недостатков в организации риск-менеджмента.