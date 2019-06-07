Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Тольяттихимбанка без его подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов», — поясняется в сообщении «Эксперт РА».

Агентство напоминает, что Тольяттихимбанк специализируется на обслуживании финансовых потоков группы «Тольяттиазот», кредитовании юрлиц, операциях с ценными бумагами, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций. Головной офис и четыре отделения расположены в Тольятти.



Ранее в июне стало известно об аресте председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова . Газета «Коммерсант» написала, что, по версии следствия, под контролем Попова через его кредитное учреждение осуществлялись финансовые операции, связанные с хищением активов «Тольяттиазота». В банке, комментируя эти события, заявили, что Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление. По информации на сайте Тольяттихимбанка, в настоящий момент обязанности его председателя правления временно исполняет зампред правления Андрей Дроботов.