Строгость законов в России становится помехой для роста экономики, считает ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау. Такую точку зрения он высказал на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2019.

По словам Мау, в России распространен стереотип о том, что низкое качество законов компенсируется необязательностью их исполнения.

«Законы остались те же, но не исполнять их становится трудно, потому что всегда придут и объяснят. <...> Это, несомненно, тормоз», — сказал экономист.

Он также напомнил о правовых рисках для бизнеса.

«Мы живем в условиях, когда ошибка трактуется как преступление. Я не представляю, как можно заниматься венчурным бизнесом, в том числе поддерживаемым государством, если вас потом спросят, почему из 100 вложений только одно привело к результату. Хотя для венчурного бизнеса это успех», — пояснил Мау.